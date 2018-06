El plan del gobierno de Donald Trump es subir hasta en un 25 % los impuestos a los productos que son fabricados en el país asiático.

En ese sentido, cabe recordar que varios de los insumos con los que se fabrican los iPhones llegan a Estados Unidos desde China, por lo que la media del gobierno Trump podría resultar en un incremento de precio para este tipo de teléfonos.

Sin embargo, el diario The New York Times explicó en las últimas horas que Apple y el gobierno de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para que la compañía no se vea afectada con esta medida de subida de impuestos. Esto, en aras de proteger el negocio de la empresa estadounidense.

Frente a este tema, Cnet recuerda que el mes pasado el CEO de Apple, Tim Cook, visitó la Casa Blanca para alertar a Trump que sus políticas comerciales con China afectarían a las empresas del país y, por ende, también a los consumidores.

Esto, desde luego, fue tenido en cuenta por el gobierno y por esto la decisión de llegar a un acuerdo… por lo menos con Apple.