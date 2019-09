La gente de WhatsApp estaba muy feliz de promocionar en Twitter su nueva función para enviar archivos adjuntos de 100 MB. Sin embargo, todo cambió cuando Telegram le respondió indirectamente afirmando que los suyos eran de 1,5GB, según El Androide Libre.

Need to send an email but the attachment is too large? Try using WhatsApp instead, where you can send files of up to 100 MB. #WhatsAppTricks pic.twitter.com/I6gwBmH70S

Aunque ya todos saben que Telegram tiene mayor capacidad e innovación que WhatsApp, nadie lo había dejado claro en las redes sociales y delante de millones de usuarios. Lo peor es que Telegram tiene esta función activa desde sus inicios, mientras que WhatsApp ni siquiera permitía enviar un PDF hasta hace algunos meses, mencionó el mismo medio.

Need to send a message but the attachment is too large for other messengers? Try using Telegram instead, where you can send files of up to 1.5 GB.

— Telegram Messenger (@telegram) September 12, 2019