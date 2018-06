De acuerdo con la información de iPhone In Canada, un usuario identificado como Dean Lubaki presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por el rayón con el que resultó su ’Apple Watch series 3’, un reloj que fue vendido al mundo como un objeto “brillantemente resistente a los rayones.

En la demanda interpuesta, Lubaki asegura que, aunque la parte de atrás de su reloj atraiga la correa de metal y se provoquen desgastes sin el accionar del consumidor, es una falla del diseño y que puede ocurrir lo mismo en la pantalla cuando se cambie de correa, algo que Apple jamás menciona en sus indicaciones de uso ni en su publicidad.

Ante esto, la compañía de la manzana decidió otorgarle otro reloj con todos los accesorios, a lo que el hombre de 21 años no quiso aceptar, puesto que sintió que la solución que le dieron en primera instancia en una App Store, no fue la correcta y ahora los quiere ver en la corte en busca de una indemnización al venderle un producto que no cumple con sus especificaciones.