Varios usuarios del título se han quejado recientemente de un error que está generando fallas en las populares consolas. Es de tal magnitud que las reinicia y hasta las deja inutilizadas.

Según The Verge, EA ya se pronunció sobre el tema y aseguró que está tratando de solucionarlo. Incluso, les está preguntando vía Twitter a los usuarios que ya sufrieron las fallas si quieren compartir datos del problema o responder algunas preguntas al respecto.

Uno de esos usuarios compartió una foto que evidencia el problema de ‘Anthem’ cuando se juega con PS4.

Played 4 missions in Anthem.

2 ended in disconnects and one ended with a hard crash.

Wow pic.twitter.com/ZIAf0DvUQS

— Zack Zwiezen (@ZwiezenZ) February 25, 2019