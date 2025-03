Una tormenta eléctrica puede representar un riesgo para los dispositivos electrónicos y el ‘router’ wifi no es la excepción de este, pues una lluvia fuerte o un rayo podría impactar muy cerca y producir sobretensiones, lo que hace que los equipos se dañen.

¿Qué hay que hacer para que el modem wifi no se vea afectado por la lluvia?

Una de las medidas más efectivas para proteger el ‘router’ es desconectándolo de la corriente, pues las sobretensiones que se producen por las descargas eléctricas podrían quemar los circuitos internos de este dispositivo, dañándolo y posterior a este, que el internet no funcione.

Otra de las medidas a tomar, además de desenchufar el modem del wifi, es desconectar el cable de línea telefónica (si lo tiene), ya que estas líneas pueden transmitir una descarga en caso de una lluvia intensa.

Luego de que pase la tormenta y si se presentó un corte de energía, es recomendable hacer una revisión del ‘router’ es decir, si no se encuentran cables quemados o dañados.

Si el modem, no enciende o no muestra un funcionamiento regular, se recomienda comunicarse con el operador para verificar que este daño no haga que el ‘router’ se cambie.

¿Cómo mejorar la recepción satelital cuando llueve?

La lluvia puede afectar significativamente la recepción de la señal satelital, ya que las gotas de agua pueden absorber y dispersar las ondas de radio. Estas son algunas estrategias para mejorar la recepción del Internet cuando se esté en condiciones de lluvia:

Si es posible, instale la antena en un lugar cubierto para reducir el impacto directo de la lluvia.

libre de obstáculos como árboles o edificios. Si es posible, instale la antena en un lugar cubierto para reducir el impacto directo de la lluvia. Revise regularmente la alineación, ya que el viento y otros factores pueden desplazar la antena.

Considere usar una cubierta protectora para la antena para protegerla de la lluvia y otros elementos.

Es importante tener en cuenta que, incluso con estas medidas, es posible que se experimente cierta pérdida de señal durante lluvias intensas. La tecnología satelital es susceptible a las condiciones climáticas, y algunas interrupciones son inevitables.

¿Dónde no se debe colocar el ‘router’ wifi?

Para optimizar el rendimiento de la red wifi, es crucial evitar ciertas ubicaciones para el ‘router’. Objetos metálicos, esquinas, el suelo u otros aparatos electrónicos, pueden interferir significativamente con la señal.

Cerca de objetos metálicos: el metal puede interferir con las señales wifi.

el metal puede interferir con las señales wifi. En esquinas o rincones, ya que esto limita la propagación de la señal.

ya que esto limita la propagación de la señal. En el suelo: elevar el ‘router’ mejora la cobertura.

elevar el ‘router’ mejora la cobertura. Cerca de otros aparatos electrónicos: algunos dispositivos pueden causar interferencia.

algunos dispositivos pueden causar interferencia. Dentro de armarios o cajones: las paredes y puertas bloquean la señal.

las paredes y puertas bloquean la señal. Cerca de espejos: pueden reflejar las señales wifi, causando interferencia.

pueden reflejar las señales wifi, causando interferencia. En la cocina o el baño: los electrodomésticos y las tuberías pueden interferir.

Shutterstock

El metal bloquea las ondas, las esquinas limitan la propagación, la baja altura reduce el alcance, los dispositivos electrónicos pueden causar interferencia electromagnética, los armarios y cajones actúan como barreras físicas y los espejos reflejan las señales de manera errática.

