Los smartphones con funda pueden llegar a crear condensación en el interior del puerto de carga que termina detectando el smartphone, de esta manera al conectar el cable al celular para traspasarle la carga a la batería, puede haber un cortocircuito, debido al agua que se encuentra dentro del puerto.

De acuerdo con El Androide Libre, muchos móviles resistentes al agua tienen un detector de humedad en el puerto para evitar corrosión. Por ejemplo, si detecta un nivel de humedad por encima del valor establecido, no será posible cargarlo hasta que dicha humedad descienda a niveles aceptables.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Estas son las 5 aplicaciones (gratis) de Apple para comenzar la semana

Para secar el móvil utilice un poco de papel absorbente y páselo por las zonas afectadas, procure no dejarlo dentro de la entrada de carga para evitar problemas a futuro. Si tiene una funda, retírela y no use el dispositivo por unas horas. Jamás use un secador de cabello para evaporar la humedad del celular porque puede dañarlo para siempre.

Recuerde que el detector de humedad es un seguro para prevenir daños a corto o largo plazo. Si por algún motivo el aviso no desaparece, deberá enviar su celular al servicio técnico porque puede haberse dañado.