Terminó la espera, ‘Pokémon Quest’ aterrizará el próximo jueves 28 de junio y se podrá descargar en Google Play en todos los dispositivos móviles de manera gratuita con un registro previo que puede hacer desde este mismo momento. De esta manera, entrará a la lista de espera donde le llegará una notificación avisando cuando el juego esté disponible, según Andro4all.

Your quest awaits, Trainers! #PokemonQuest is coming to iOS and Android devices on June 27: https://t.co/608bEfLba8 pic.twitter.com/DqBzVtl0dO

— Pokémon (@Pokemon) June 20, 2018