LetsGoDigital obtuvo visualizaciones en 3D que se lograron recrear a partir de la nueva patente que publicó el pasado 12 de febrero la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO).

En el modelo se puede visualizar que el dispositivo móvil tendrá 2 pantallas en su interior, y un panel grande que estaría en la parte exterior para cumplir la función de un teléfono inteligente, “puede, por supuesto, usar las dos pantallas una al lado de la otra”, según este portal.

Lets Go Digital

Además, se puede observar una cámara frontal y dos lentes ubicados en la parte trasera.

No obstante, el portal señala que esto al parecer no es lo que se esperaba, ya que hay “pantallas separadas y no una pantalla grande que sea flexible. ¿Significa esto que Samsung tiene otro modelo de teléfono inteligente plegable en desarrollo?”.

Hasta el momento no se conocen más detalles del nuevo teléfono. Sin embargo, podría ser lanzado el próximo 20 de febrero en San Francisco (EE. UU), o el 25 de este mismo mes, en el Mobile World Congress.