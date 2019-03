Los trajes espaciales a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) son de hecho un conjunto de partes que se combinan para adaptarse a los cuerpos de los astronautas, explicó a la AFP Brandi Dean, una portavoz del Centro Espacial Johnson en Houston, donde se encuentran las oficinas centrales.

El evento estaba programado para el próximo viernes, pero la falta de partes del tamaño adecuado a bordo de la ISS obligó a cambiar los planes.

The two @NASA_Astronauts who will venture outside of the @Space_Station for Friday’s spacewalk are Nick Hague (@AstroHague) & Christina Koch (@Astro_Christina). Find out more details about updated spacewalk assignments: https://t.co/SA57MnE5dY pic.twitter.com/ApEs4YfpHJ

— NASA (@NASA) March 25, 2019