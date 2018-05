Con un video Google da a conocer cómo funciona esta nueva tecnología que permite tener la información de la red sin necesidad de estar conectado; elaborado especialmente para aquellas regiones remotas en la que vive demasiada población sin acceso a Internet, o en su defecto a un dispositivo que permita conectarse fácilmente a la red.

Se llama ‘My Line’, y es bastante simple: desde cualquier teléfono tradicional o de línea (que no manejan un sistema operativo como los Android o los iOS de Apple, o no maneja datos o son conocidos como ‘flechas’) hace una llamada local al número 031-6000913 y hace la pregunta que quiera, como si se tratara de una búsqueda en la mismísima barra de Google.

Con la inteligencia artificial que tienen los asistentes en la nube, en segundos recibirá una respuesta, como si se tratara de una llamada normal.

El video menciona ejemplos como “¿Qué clima va a hacer hoy?, ¿Quién descubrió América?, ¿Cuándo es el partido de Colombia?, ¿Qué ingredientes tiene el ajiaco?”. En fin, el sistema sirve para la infinidad de asuntos que pueden tener respuesta en la red.

En el mismo video aparece el exMinTic Diego Luna, contando que con este servicio de Google no va a existir ningún lugar en Colombia que no tenga acceso a la información, “incluso donde no haya internet”.