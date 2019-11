green

“Los millennials ya no tienen interés en manejar. Recuerdo que mi sueño era trabajar para comprar un coche, y hoy mis niños no tienen esa visión. Están conectados a la internet, no al carro”, manifestó Macedo en medio del congreso Cisco Live!.

Luego, agregó: “El modelo se está trasformando, está cambiando a ser ‘transportation as a service’, en el futuro las ensambladoras [de autos] van a tener la oportunidad de vender servicios”.

Por último, el brasileño resaltó que la industria automotriz está obligada a cambiar su estrategia, para evolucionar hacia el concepto del “transporte como un servicio” y dar prioridad a los vehículos eléctricos autónomos.

Cabe recordar que el Cisco Live! se está llevando a cabo en Cancún, México. Este gran evento tecnológico espera reunir este año en la ciudad ‘manita’ a más de 5.500 profesionales de las telecomunicaciones.