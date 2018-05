El nombre del invento es Coca-Cola Freestyle y nació en 2009 como una fuente de bebidas. Ahora, fue actualizado para cumplir con la forma en la que los humanos interactúan con la tecnología en la actualidad.

La nueva máquina tiene una pantalla táctil y es capaz de servir hasta 200 tipos diferentes de bebidas gracias a un sistema de microdosis que posee.

Como explica la empresa en un comunicado oficial, serán instaladas más de 50.000 máquinas en diferentes lugares de Estados Unidos y el mundo, las cuales podrán servir hasta 14 millones de bebidas al día en establecimientos como restaurantes, cines, parques de diversiones y demás.

[Initiating Big News Protocol]

Greetings humans! We are pleased to announce that the robo-stork is bringing us a new member of the Coca-Cola Freestyle family! Say “H3LL0” to the 9100: https://t.co/8QFUx61Ws7

— Coca-Cola Freestyle (@ccfreestyle) May 18, 2018