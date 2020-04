Además, los minoristas que accedieron al producto tienen instrucciones explícitas de que las fundas no deberán añadirse al los inventarios hasta el 5 de abril, según 9to5mac.

Para dar más fuerza a la especulación, el ‘youtuber’ Jon Posser dijo la semana pasada que la empresa está haciendo sesiones informativas sobre el iPhone 9, y afirmó que el teléfono se empezaría a enviar en abril, según informó Gizmodo.

Apple briefing happing right now. 👀

As I mentioned before – logistically, iPhone 9 will be ready to ship in April.

Due to economical pressures and shareholder obligations, Apple is considering releasing the iPhone 9 in April.

I’ll keep you updated.

🧻🧻🧻🧻🧻

