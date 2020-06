Se espera que Apple presente pronto el iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, y que la nueva generación de iPhones salga a la venta en septiembre de este año. También hay rumores relacionados con que un nuevo integrante se uniría a esa familia.

Se trataría de un iPhone 12 en versión “mini”, cuyo tamaño sería de 5,4 pulgadas, lo que lo haría el celular inteligente más pequeño con más potencia que habría en el mercado, según Andro4all.

El mismo medio afirmó que sería igual de compacto que el iPhone SE 2020, pero sin marcos.

Según este usuario de Twitter, el tamaño del nuevo modelo de iPhone 12 estaría entre un iPhone 8 y un iPhone SE:

These rough, but gives you an idea of what Apple could be going for with a 5.4” device — something in between an iPhone 8 and an SE, but with a much larger screen.

I would guess they would scale down the UI of the XS, even if screen would be narrower than that of an 8. pic.twitter.com/EFR88i1hEb

— Max Rudberg (@maxrudberg) June 24, 2019