Instagram ha demostrado que es una de las más utilizadas a nivel internacional, algo que se vio reflejado al estar entre las 10 aplicaciones para celulares más descargadas en 2022.

A pesar de que tiene nuevas tareas preparadas para lo que corre este año, los usuarios se vieron en medio de una sorpresa al ver que sus cuentas no funcionaban de manera correcta.

Esa complicación, que recordó a otras muy grandes que se han registrado anteriormente, fue solventada con prontitud, pero en redes sociales no le rebajaron los memes por las fallas.

Instagram registró fallas: problemas y cómo reaccionaron con memes

Los medios a nivel internacional reportaron la situación que vivieron los usuarios en la red social y explicaron qué fue lo que pasó a través de publicaciones en Twitter.

🚨 #InstagramDown: Durante la tarde del miércoles #Instagram registró fallas que impiden a los usuarios subir historias, la correcta carga de las fotos y actualización del feed. ⭕ Afecta especialmente al contenido que se haya publicado a partir de las 16hs. pic.twitter.com/F0zdeMnrHR — Diario La Capital (@lacapital) February 8, 2023

El diario Capital indicó qué “durante la tarde del miércoles, Instagram registró fallas que impiden a los usuarios subir historias, la correcta carga de las fotos y actualización del feed”.

Ese medio agregó que el problema en esa red social “afecta especialmente al contenido que se haya publicado a partir de las 16 horas”, tema que no pasó desapercibido por los usuarios.

Las bromas que se presentaron en Twitter dejaron en evidencia la reacción de las personas después de que se vieron afectados por las fallas que se registraron en Instagram.

Estos fueron algunos de los memes que surgieron por parte de los usuarios debido a la caída que se vivió en la tarde del miércoles en la aplicación.

Yo bien sad publicando un Reel con 0 visualizaciones sin darme cuenta que Instagram había caído #InstagramDown pic.twitter.com/IKFHN49Von — Dulce I. Angulo (@soydulceisabel) February 8, 2023

Yo en Twitter fingiendo que me da igual que Insta se haya buggeado Yo en mi casa 🫣 #instagramdown #insta pic.twitter.com/la9GmM2BpR — Laus Rivers (@laus_rivers) February 8, 2023

me realizing it’s an Instagram problem after uploading my story 23 times #instagramdown #instagram pic.twitter.com/vH30mnZVuh — Jowan Manjooran Jomon (@JowanJomon) February 8, 2023

Me running to twitter to see if anyone else instgram messed up #instagramdown pic.twitter.com/okHQQUaKIl — KUSH PAPI 🧃 (@KushPapii) February 8, 2023

So instagram is down, again🧍 are we even surprised at this point #instagramdown pic.twitter.com/Dxv7WXj5uS — ✨Med-kadriya✨ (@KadriyaMed) February 8, 2023