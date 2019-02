El evento que se llevará a cabo en Barcelona y tendría varias sorpresas para el mundo de los dispositivos móviles. Con esto, Huawei se une a la era de los teléfonos plegables, en la que también competirán Samsung, Xiaomi y FlexPai, señala Xataka.

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 1, 2019