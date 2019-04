Uno de los problemas se conoció por Steve Kovach, un periodista de CNBC, quien en su cuenta de Twitter mostró cómo el dispositivo en una de sus mitades no funcionaba como debería.

Pero eso no es todo, diferentes usuarios vivieron la experiencia de cómo se rompía la pantalla.

Aparentemente, es un error causado por los mismos propietarios aunque, según ellos, no sabían que podía suceder.

De acuerdo con El Androide Libre, la pantalla AMOLED de este smartphone no es de cristal, sino de un polímero que permite que se pueda doblar varias veces.

Este panel tiene un protector que da la impresión de que se puede retirar sin ningún problema. No obstante, si el usuario lo levanta, la pantalla se rompe.

The phone comes with this protective layer/film. Samsung says you are not supposed to remove it. I removed it, not knowing you’re not supposed to (consumers won’t know either). It appeared removable in the left corner, so I took it off. I believe this contributed to the problem. pic.twitter.com/fU646D2zpY

— Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019