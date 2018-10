Los problemas de la red social empezaron hacia las 2:00 de la mañana, hora de Colombia, y en los países que se vieron más afectados como España, India, Inglaterra y Australia, los usuarios recurrieron a Twitter para quejarse por la caída utilizando el #InstagramDown.

Por el momento, Facebook e Instagram no han emitido ningún comunicado informando sobre los motivos de la falla mundial que afectó tanto la aplicación móvil como la página web, aunque el servicio ya se restableció.

El mayor número de quejas se registraron en la costa oeste de Estados Unidos, y en todo el mundo se sobrepasaron los 16.000 reportes, según las páginas Down Detector y Outage Report, que monitorean el estado de todas las redes sociales.

La falla coincide con la reciente salida de Mike Krieger y Kevin Systrom, fundadores de Instagram, que de forma repentina dimitieron de la compañía, aparentemente, por tensiones internas con Mark Zuckerberg.

De ser así, se repetiría el patrón que ya se dio con WhatsApp, también propiedad de Facebook y cuyos fundadores, Jam Koum y Brian Acton, terminaron abandonando la compañía por desavenencias con la dirección del gigante de las redes sociales.

Según la prensa especializada, otro de los motivos de la marcha de los fundadores podría ser un supuesto descontento con el rumbo que Facebook le está dando a Instagram, después de adquirir la compañía en 2012 por 1.000 millones de dólares.

Precisamente, el pasado lunes Facebook anunció que nombró a Adam Mosseri como el nuevo jefe de Instagram. En un comunicado, la empresa indicó que este veterano de Facebook lleva trabajando para la red social desde 2008 y viene de ser el vicepresidente de Facebook para las nuevas noticias e interfaz.

Sobre el nuevo máximo responsable de Instagram, los fundadores salientes dijeron: “Nos entusiasma dejar las riendas a un líder de producto con una gran experiencia en diseño y centrado en la confección y la simplicidad”.

Estas fueron algunas de las reacciones de los usuarios:

Me when Instagram was down

for a long time today. #InstaDown #Instagramdown pic.twitter.com/qvQnrw3dzV

