Todo indica a que el modo oscuro está en una etapa temprana de desarrollo, pues no se puede aplicar en toda la página, sino que está disponible en algunos de los grupos de la plataforma. Algunos usuarios también lo han visto en el menú con un color negro translucido, según Andro4all.

Todavía no está claro si la plataforma usará el color negro como el principal para este diseño, en algunas fotos también se puede ver un color gris que están probando. Sin embargo, lo más posible es que Facebook opte por el negro ya que en Messenger el modo oscuro tiene esa tonalidad, mencionó el mismo medio.

By "early stage of development", this is what I mean

Only the Groups tab is looking good for the demo at the moment 😅 pic.twitter.com/L1SHaWlSk1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 13, 2019