En detalle, la compañía va a dar US$ 25 millones en fondos de subvención para noticias locales a través del Proyecto de Periodismo de Facebook, los US$ 75 millones restantes vendrán en forma de “gasto de marketing adicional” para las organizaciones de noticias mundiales, explicó The Verge.

Los números de los ingresos publicitarios de muchos medios se están reduciendo, ya que las empresas recortan los presupuestos de marketing en medio de la incertidumbre financiera por el coronavius.

De hecho, la firma de investigación eMarketer ha reducido sus proyecciones de crecimiento para el gasto publicitario en medios en todo el mundo en un 3 por ciento, según SearchEngineLand. Por su parte, Reuters ha agrergado que el virus podría costar miles de millones de dólares en ingresos perdidos a la industria publicitaria estadounidense, detalló The Verge.

Facebook dice que planea concentrar el dinero en las editoriales que más lo necesitan en los países más afectados a nivel mundial. La compañía anunció la primera serie de subvenciones la semana pasada , cuando dijo que otorgaría $ 5.000 a 50 salas de redacción locales en los Estados Unidos y Canadá para cubrir el impacto del coronavirus, añadió el mismo medio.

Los 100 millones de dólares se suman a los $ 300 millones que Facebook se comprometió a gastar en programas de noticias, asociaciones y contenido a principios de 2019. Además, también expresó que planeaba invertir esos $ 300 millones en el transcurso de tres años.