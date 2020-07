La compañía no tardó en salirles al paso a estas personas, y señaló que su área técnica ya está trabajando para que se restablezca no solo el servicio, sino sus canales de atención de ‘call center’. “Ofrecemos disculpas por los inconvenientes presentados. Los mantendremos informados”.

La caída de los servicios de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) se da justo en medio del aislamiento obligatorio y la cuarentena sectorizada que enfrentan los capitalinos por la pandemia de la COVID-19 y que los obligó a trabajar desde casa, por lo que muchos se quejan de no poder cumplir con sus obligaciones laborales.

“Llevo hora y media sin el servicio y no me he podido comunicar ni por línea fija, ni por celular. ¿Qué hago? Trabajo desde casa, por favor ayuda, o por lo menos dónde obtengo una constancia para poder justificar”, enfatizó una usuaria de la compañía a través de Twitter.