Por medio de su cuenta de Twitter, Emojipedia compartió algunas de las caritas más representativas del actual OS de la compañía de Cupertino, pero fue una de ellas la que se volvió tendencia en Twitter en cuestión de minutos.

Se trata de un diseño que imita una persona en estado de embriaguez.

New in iOS 12.1: 🥴 Face With Uneven Eyes and Wavy Mouth aka "Woozy Face" https://t.co/oRiyNHXSli pic.twitter.com/5j8zcDDvau — Emojipedia 🗳 (@Emojipedia) October 30, 2018

De acuerdo con la tabla de caracteres Unicode, este emoticón lleva el nombre de “Woozy Face” (cara mareada), para otros internautas el ‘emoji’ tiene otro significado, motivo por el cual se ha abierto un gran debate en Internet para saber qué significa esta carita.

'woozy face' suddenly makes a lot more sense… pic.twitter.com/UfxGfIUcNC — Josh (@JyroUK) November 2, 2018

Loving this new 'woozy face' iOS emoji. pic.twitter.com/aQb4Av5pZX — gogpad (@fukdandbombd) November 2, 2018

#WoozyFace? That’s what we’re calling it?? I have another name for it that I’ll keep to myself… pic.twitter.com/ITKFbBCRZD — Joe Taraborrelli (@JoeTabs) November 2, 2018

The new #WoozyFace emoji has everyone confused except morning news anchors because

IT ME. pic.twitter.com/ITjHfZCUFO — Reggie Aqui (@reggieaqui) November 2, 2018

Pooh made that woozy face before it was cool 🥴 #hipster pic.twitter.com/zFRDy2fvDV — John Brophy ⚡ (@jbrophy88) November 2, 2018

Cabe recordar que para tener todos los emojis en su celular, deberá actualizar su iPhone a iOS 12.1 y los podrá usar tanto en Facetime como en WhatsApp. Por el momento no se sabe si estos emoticones llegarán también a usuarios Android en una próxima versión de la ‘app’ de mensajería de Facebook.

Aquí la lista de ‘emojis’ disponibles hasta el momento: