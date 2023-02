Elon Musk volvió a ordenar cambios en el algoritmo de Twitter. Esta vez lo ha hecho con el objetivo de que se muestren más sus mensajes tras ver la amplia difusión de los tuits de otras personalidades, como los del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

(Le puede interesar: Trabajadores de Elon Musk se alborotaron y terminaron despedidos: “Quieren asustarnos”)

Durante el Super Bowl, el mandatario recibió más apoyo en una de sus publicaciones y, en consecuencia, según reveló el medio especializado ‘Platformer’, durante el partido del domingo, un tuit del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre su apoyo al equipo de los Philadelphia Eagles tuvo más repercusión que uno similar de Musk, lo que propició una petición de “urgencia” para arreglarlo.

Como consecuencia de ello, el multimillonario exigió la modificación del método de difusión de sus tuits para garantizar que tengan una difusión más alta que la de cualquier usuario de la plataforma. El tuit de Musk, que borró posteriormente, tuvo 9,1 millones de impresiones o visionados (con 128 millones de seguidores), mientras que el de Biden tuvo 29 millones de impresiones (con 37 millones de seguidores).

But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj

As your president, I’m not picking favorites.

El medio indica que el mismo domingo Musk voló a San Francisco y se dirigió en persona a unos 80 ingenieros que trabajaron toda la noche para reconfigurar el algoritmo, de manera que “potencia artificialmente” por mil la exposición de los tuits del empresario para que aparezcan priorizados frente a otros en el ‘feed’ donde se ven las publicaciones.

(Lea también: Señalan a Elon Musk de sucia jugada en Twitter para que más personas lo vean)

Según informaciones, un primo del magnate que es empleado de Twitter, James Musk, envió un mensaje interno a la empresa en la madrugada del domingo pidiendo a cualquiera que pudiera escribir código “resolver este problema”.

Así mismo, el pasado diciembre, Musk dijo que dimitirá de su puesto como director ejecutivo cuando encuentre a quien lo sustituya, y tras ello solo se encargará de dirigir los equipos de “software” y de gestión de servidores.

Desde que compró Twitter a finales del año pasado por 44.000 millones de dólares, Musk ha despedido a buena parte de la plantilla, y la semana pasada supuestamente despidió a un ingeniero de alto rango que le indicó que el impacto de sus tuits había caído orgánicamente al decaer el interés en su persona.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023