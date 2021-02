Tal y como lo señala Disney en su página oficial, ‘WandaVision’ combina “la comedia de la televisión clásica con el universo cinematográfico de Marvel en la que Wanda y Vision, una pareja de superhéroes con una aparente vida ideal, empiezan a sospechar que todo no es lo que aparece”.

Esta semana el estreno del capítulo ocho estaba programado para la madrugada del día de hoy. Esto quiere decir que la fecha del próximo capítulo es la siguiente:

Como lo indica CNN, la serie “sigue un horario de televisión de la vieja escuela, estrenando un nuevo episodio cada semana”, a diferencia de lanzar una temporada completa de una vez. Sin embargo, lo más extraño es que se dé en la madrugada.

Un vocero de Disney Plus, en una entrevista con el medio citado, comentó que “la razón detrás de que se estrene a medianoche es la alineación global alrededor de un tiempo, que funciona mejor para que el contenido salga a la luz en todas las zonas horarias”.

Esto se debe a que la plataforma está habilitada para diferentes países y puede ser un “punto óptimo global en términos de tiempo”.

Esta es la publicación que hizo la cuenta de Twitter de ‘WandaVision’:

Only two episodes left 💥 The eighth episode of Marvel Studios’ #WandaVision is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/xvNMV0PEgq

— WandaVision (@wandavision) February 26, 2021