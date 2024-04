El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aspira a que en pocos años el 85 % del país pueda contar con conexión a redes de Internet y detalló cómo trabaja el Gobierno Nacional para lograrlo:

“Debemos llegar, al finalizar el Gobierno, a un 75-80 % de conectividad. Vamos a dejar un CONPES de conectividad para que esto sea un proyecto de 10 años. Esto no se agota en un gobierno, es imposible conectar al país en un gobierno”.

No es la primera vez que se habla de esto y el intento por lograrlo también se ha visto afectado por la corrupción, como pasó con la licitación que se le otrogó a la UT Centros Poblados para llevar Internet a las zonas apartadas de Colombia, específicante a las escuelas rurales.

El caso se conoció porque se habló de la pérdida del anticipo de 70.000 millones de pesos, por los que la entonces ministra TIC, Karen Abudinen, enfrentó un debate de control político en el Congreso. La exfuncionaria se salvó de la moción de censura y terminó renunciando. Luego de eso, fue ETB el que asumió el contrato.

En medio de eso, el gobierno de Iván Duque terminó y el proceso lo asumió la administración de Gustavo Petro. Ante eso, el ministro Lizcano contó detalles de lo que pasó con ese contrato: “El proyecto de Centros Poblados o Centros Digitales es un contrato que dejó el gobierno de Duque a 10 años y como ministro no puedo romper el contrato o me llegarían demandas. Mientras no haya ninguna solución jurídica hay que seguirlo cumpliendo, que igual ya lo llevamos en el 91 % de aplicación“.

Es decir, el minTIC dijo que lo recibió con una muy baja ejecución, pero que ya está próximo a completarse lo que quedó en el contrato; sin embargo, dejó ver que está buscando otras alternativas:

“Yo estoy en este momento revisando quejas de los profesores con ese contrato, a ver si con eso me puedo sentar con la contraparte y buscar una solución”.

Pero, ¿por qué el Ministerio quiere encontrar nuevos caminos para ese proyecto? Lizcano entregó detalles:

“La idea del proyecto no es mala, es conectar escuelas. El proyecto tuvo los problemas de corrupción que todos conocen, pero es que además la velocidad es muy bajita. Tenemos que ver cómo hacemos para que sea una velocidad más alta. Lo que estamos buscando es de 25 megabits por segundo, lo del gobierno de Duque fue de 10. Lo de nosotros no tienen reuso, es decir, si se conecta un millón de personas tiene la misma velocidad; el de ellos, si se conectan 50 ya se cae la señal. Esas son las grandes diferencias”.

Los detalles los entregó Lizcano mientras contaba avances de cómo está usando la inteligencia artificial para la revolución digital de Colombia. Según dijo, ese proyecto en el que está trabajando “no es bogotano ni de las grandes capitales, sino que llega a cualquier rincón de Colombia. Es cerrar la brecha digital y la inequidad en Tumaco, La Guajira, Nariño, Guainía y más”.

