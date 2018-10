El encargado de la publicación fue Kevin Systrom, uno de los cofundadores de Instagram, quien se encontraba para ese entonces en México cerca de unos puestos de tacos, cuando se topó con la aparición de un perro junto al pie de su novia; la escena no dudó en fotografiarla con su celular y dar así inicio a la red social, señaló Time.

“Si hubiera sabido que habría sido la primera foto publicada en Instagram como lo es hoy, creo que lo habría intentado un poco más”, dijo Systrom en una entrevista.

En ese momento la foto fue publicada con un filtro llamado X-PRO2, uno de los más populares de Instagram y con el que miles de usuarios compartieron sus primeras fotografías en la red social.

De acuerdo con BBC News, Systrom se encuentra saliendo de la compañía por problemas con Mark Zuckerberg, en gran medida porque la popularidad de Instagram se disparó en un momento de crisis en Facebook.

Eso generó presión sobre la red social más popular del mundo para exigir grandes cantidades de dinero a sus usuarios, añadiendo nuevas funciones que ellos mismos sintieron que iban en contra del enfoque simplista original de Instagram.

Entre otras cosas el ejecutivo de Instagram agradeció en su cuenta de Twitter a todos los usuarios que confiaron en su trabajo y por hacer de la red social una de las más importantes del mundo.

The @instagram journey is one I won't forget. It started by building simple products that solved universal problems. Now eight years we look back and are proud and grateful to have been part of that journey. Thank you to the entire community as we move on for now.

— Kevin S. (@kevin) September 25, 2018