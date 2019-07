green

En redes sociales comenzó a circular la particular irregularidad en la sección del gigante tecnológico que reflejaría una posible alteración en ese servidor y que causa la traducción de esas palabras en español así: “I LOVE Colombian because of narcos lol”, lo que, en nuestro idioma, significa “yo amo a Colombia por sus narcos ja, ja, ja, ja”.

Que es lo que sucede con el traductor de @Google cuando quieres traducir: “cuando me lo propongo”@RadioPlaneta969 pic.twitter.com/1QYNKFngm7 — Duván (@Duvan_Edu) July 28, 2019

Jajaja por ahora pon esto en el traductor de Google y te darás cuenta cómo estamos! : “cuando me lo propongo” pic.twitter.com/LYeeDdtdcJ — Eduardo Sanchez Acero (@Eduardo59627802) July 28, 2019

Pulzo hizo la prueba y, efectivamente, constató que sí ocurre lo que fue publicado en redes.

Captura Traductor de Google

Error en Traductor de GoogleSin embargo, hasta el momento no hay ninguna explicación que evidencie cuál es la razón de la equivocación en el Traductor de Google.