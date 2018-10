Un usuario señaló que Google ahora obliga a sus usuarios a iniciar sesión en su cuenta de Chrome si se registra en cualquier otro servicio de Google usando el nuevo navegador.

De acuerdo con Mashable, gran parte de los usuarios no entiende por qué iniciar sesión en Gmail, ‘documentos’ o cualquier otro servicio de Google necesitaría obligar a Google Chrome a conectarse también a sus cuentas de Google, supuestamente, para dar acceso a su historial de navegación, contraseñas guardadas y otra información personal.

Con las críticas, Adrienne Porter, una ingeniera y gerente del navegador de Google, explicó a los usuarios por medio de Twitter acerca de los cambios que había sufrido el buscador en sus funciones e interfaz.

In the new version of Chrome: when you sign in or out of a Google website, Chrome UI shows your sign-in status in the top right corner. 2/ pic.twitter.com/h1ndpMPDlT

— Adrienne Porter Felt (@__apf__) September 24, 2018