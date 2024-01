WhatsApp comenzó siendo una aplicación para para enviar mensajes de texto, diseñada para facilitar la comunicación entre usuarios. En 2009 la versión fue lanzada oficialmente en la App Store de Apple, sin embargo, cuando pasó a manos de Facebook marcó una nueva era, porque se añadió la posibilidad de compartir diferentes archivos multimedia (fotos, vídeos, audios, documentos, enlaces) además de permitir llamadas de voz o video y también lograr enviar la ubicación a un chat personal o grupal.

Actualmente se ha utilizado esta aplicación para varias cosas, una de ellas son los fraudes. A la mayoría de las personas alguna vez le ha llegado un mensaje de “empelo fácil” para robar dinero, estas estafas en línea han aumentado considerablemente, lo que deja ver que han utilizado WhatsApp no solo para comunicarse entre usuarios sino para crear estrategias de engaño.

Pero también, hay que rescatar que gracias a las herramientas que se pueden utilizar en esta aplicación, las relaciones se han incrementado, en aspectos de cuidado, acompañamiento, escucha y otras entre usuarios.

Ahora bien, la ubicación es una característica útil, pero a veces un poco comprometedora. Muchas veces usted ha tenido que pasar por un mal rato cuando le piden la ubicación por WhatsApp, y usted no quiere darla por la relación que tiene con el contacto; lo mejor sería ignorar o bloquear, pero no siempre resulta siendo la primera opción, entonces, por qué no dar la información sin que sea cierto, y lo mejor sin dar explicaciones.

En WhatsApp existen dos formas de compartir la ubicación, adjuntando la dirección de un lugar desde el buscador, o enviar el punto exacto donde se encuentra haciendo uso del GPS del celular.

¿Cómo enviar una ubicación falsa por WhatsApp?

Para mostrar que usted está en un punto del mapa y evitar que el contacto conozca ese dato, puede crear una ubicación simulada para después adjuntarla a WhatsApp como si fuera su localización real.

Lo primero que debe hacer es descargar una aplicación externa llamada ‘Fake GPS’ en dispositivos Android. Luego de instalarla en su teléfono vaya a ‘configuración’ de su celular y busque la opción ‘elegir aplicación para simular ubicación’ y seleccione ‘Fake GPS’.

Después de esto regrese a la aplicación y elija un punto en el mapa para enviar la información falsa y pulse ‘reproducir’ para ubicar su dispositivo en ese punto, posteriormente abra WhatsApp entre a la conversación, seleccione la ubicación falsa y elija ‘ubicación en tiempo real’. Cuando quiera detener la simulación entre de nuevo a la aplicación y dele clic en el icono de ‘pause’ abajo a la izquierda. Este truco es sencillo, y usted puede proteger su privacidad.

