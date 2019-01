Luego de que se conociera un informe realizado por la periodista Kate O’Neill, advirtiendo que el nuevo reto viral #10YearsChallenge podría servir para que Facebook “entrene” sus herramientas de reconocimiento facial, miles de usuarios se mostraron preocupados por el posible uso que le estaría dando la compañía a las imágenes publicadas en sus perfiles, señaló CNBC News.

Además de la publicación en el portal de noticias Wired, O’Neill publicó un hilo en su cuenta de Twitter informando que ahora hay un gran conjunto de datos de fotos cuidadosamente seleccionadas de personas de hace aproximadamente 10 años y de ahora, que podrían utilizarse para que empresas ofrezcan publicidad más específica a los usuarios.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition

— Kate O'Neill (@kateo) January 12, 2019