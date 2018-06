El primero es la supuesta llegada a WhatsApp del bloqueo a través de PIN. Esta función incluiría la posibilidad de bloquear chats individuales con una contraseña para mayor seguridad de los usuarios.

El otro supuesto cambio tenía que ver con la llegada de un nuevo modo nocturno a la aplicación, es decir, un diseño parecido al que tienen Twitter y otros servicios.

Sin embargo, y pese a que la noticia (falsa) fue compartida a través de diferentes plataformas, la gente de WABetaInfo, un perfil en Twitter especializado en novedades (100 % ciertas de WhatsApp), explicó que esto no se dará (por ahora) y aclaró que solo se trató de un meme con los supuestos cambios, pero no de una filtración real.

