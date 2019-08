Alex Tretyakov es el hombre que estaba manejando el vehículo junto a sus dos hijos cuando sucedió el accidente, afortunadamente los menores solo sufrieron heridas leves, mientras que Tretyakov se fracturó la pierna cuando saltó del carro para salvar su vida, mencionó FayerWayer.

El incidente ocurrió cuando el conductor decidió activar las ‘Ayudas de Conducción’, que son las que automatizan algunas funciones en el vehículo. Sin embargo, se descuidó por un segundo y se chocó contra una grúa. En cuestión de segundos, el carro explotó dejando solo el marco de metal como prueba del automóvil, de acuerdo con el mismo medio.

Todavía no está claro si el conductor de 42 años activó el piloto automático, pero afirmó que tenía ambas manos en el volante aunque no logró reaccionar a tiempo. Alex no comprende por qué el Tesla model 3 no se detuvo cuando vio que había una grúa estacionada adelante, según Mashable.

Hay que recordar que este año Tesla ha tenido algunos inconvenientes con sus vehículos, pues varios se han incendiado por problemas con el piloto automático. La marca todavía no se ha pronunciado por este accidente, pero en repetidas ocasiones ha defendido su sistema de software, informó el mismo portal.