El vehículo, llamado Transition y con capacidad para dos pasajeros, necesita pista de despegue y aterrizaje como los aviones convencionales, aunque puede ser usado también como un automóvil terrestre normal, siendo capaz de convertirse en uno volante en tan sólo un minuto.

En su fase inicial el Transition sólo se ofrecerá al mercado estadounidense, y su coste y precio aún no han sido revelados por Terrafugia, indicó la agencia oficial de noticias Xinhua.

