Según los datos publicados por Pornhub Insights, el tráfico en el sitio web aumentó a 12 % por encima de lo normal alrededor de las 9 pm, cuando se informó ampliamente la interrupción del servicio, aumento al 21 % sobre el tráfico normal alrededor de las 10 pm.

Las estadísticas de PornHub también encontraron que algunos términos de búsqueda habían aumentado en popularidad muy por encima de sus niveles promedio el 16 de octubre.

Cabe destacar que esto también pudo influir gracias al tuit de una cuenta Twitter de la compañía de videos pornográficos, en la que invita a los usuarios a no preocuparse de la caída de YouTube cuando tenían PornHub a la mano.

Who needs @YouTube when you have @Pornhub?

— Pornhub ARIA (@Pornhub) October 17, 2018