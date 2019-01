Nick Herber es el creador de esta aplicación que bloquea el celular hasta que la persona responda con urgencia por medio de un mensaje o una llamada.

Actualmente, ReplyAsap cuenta con más de 100.000 descargas.

En su página oficial, Herber explica que al comprarle un celular inteligente a su hijo pensaba que se iba a comunicar mucho más fácil con él. Sin embargo, esto no resultó así y lo llevó a crear la ‘app’.

“Invariablemente mantiene su teléfono en silencio para que yo no lo sepa. Como tal, cuando trato de contactarme con él, rara vez responde, ya sea porque no escucha el teléfono o porque (y finalmente he tenido que admitirlo), puede sentirse avergonzado de hablar con su padre frente a su amigos”, explica.

También, mientras el mensaje aparece en la pantalla, se puede generar un sonido que permanece hasta que la persona responda.

“Si recibe uno de estos mensajes, siempre lo escuchará y sabrá que es importante”, añade ReplyAsap.

Gizmodo

A continuación, las características de ReplyAsap:

El mensaje será audible aún si el celular se encuentra en silencio.

El ruido permanecerá hasta que sea respondido.

El mensaje aparecerá sobre lo que esté en uso en la pantalla.

Puede enviar el mensaje de inmediato o planificar una hora.

La ubicación del destinatario se envía al remitente cuando llega el mensaje.

Apenas el remitente lee el mensaje, se muestra la confirmación.

De acuerdo con Gizmodo, la aplicación es gratuita con una opción para obtener más funcionalidades si desea pagar por ellas.

La herramienta está disponible en Android, pero llegará pronto para teléfonos iOS.