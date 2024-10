Por: ElSiglo21esHoy.com

Android 15 trae mejoras de seguridad sin precedentes, disponible en varios teléfonos de distintas marcas.

Android 15 ya está aquí, y Google lo llama su actualización más segura hasta el momento. Está diseñado para proteger mejor tu información personal y asegurarse de que tu teléfono esté más seguro frente a robos y fraudes.

Funciones como el bloqueo por detección de robo y el espacio privado para aplicaciones sensibles (como redes sociales o apps bancarias) son las estrellas de esta actualización. Pero, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Tu teléfono recibirá esta actualización y cómo puede hacer tu vida digital más segura? Vamos a explicarlo todo.

Android 15 está aquí para protegerte mejor, desde tus apps hasta tu teléfono completo.

Android 15 llega con funciones de seguridad que hacen que tu teléfono sea prácticamente a prueba de ladrones. Con el bloqueo por detección de robo, el dispositivo utiliza inteligencia artificial para bloquearse automáticamente si detecta un robo, ya sea que alguien corra con él o lo use de manera sospechosa. Además, el bloqueo remoto te permite bloquear tu teléfono desde cualquier lugar usando otro dispositivo o número de teléfono.Por si fuera poco, el espacio privado es una nueva función que te permite ocultar aplicaciones sensibles, como las de redes sociales, bancos o citas, para que nadie más las vea. Ni siquiera aparecerán en las notificaciones o en el historial reciente.

Para acceder a este espacio oculto, necesitas una autenticación adicional, como una huella digital o un PIN, lo que añade una capa extra de seguridad.Además, la actualización trae mejoras importantes para quienes usan tablets y dispositivos plegables, optimizando la multitarea. Por ejemplo, puedes guardar combinaciones de aplicaciones que usas juntas, como Gmail y Google Drive, y abrirlas al mismo tiempo en pantalla dividida con un solo toque.

El robo de teléfonos y la pérdida de información personal es un problema constante en muchos países de habla hispana, como México o Argentina. Por eso, la prioridad de Google con Android 15 es proteger tu información antes de que alguien tenga acceso a ella. Pero, ¿qué pasa si no tienes un Pixel? Google ha anunciado que la actualización estará disponible también en dispositivos de otras marcas, aunque no todos la recibirán de inmediato.Dispositivos de Samsung, como el Galaxy S24, S23 y Z Flip 5, junto con modelos más económicos de la serie A como el A54, podrán actualizarse a Android 15. Xiaomi, OnePlus y Oppo también ofrecerán la actualización en varios de sus modelos, incluyendo el Xiaomi 12T Pro, el OnePlus 12 y el Oppo Find X6 Pro​. Algunos modelos más antiguos o de gama media no tendrán acceso a esta…

