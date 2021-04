Escuchar activamente es dar señales de que escuchas y atiendes al mensaje que te están dando. Esto lo apreciamos bien cuando la persona asiente con la cabeza, nos repite alguna parte de nuestro diálogo, o dice palabras que confirman que siguen nuestras palabras y no se han despistado por el camino.

Sea la conversación que sea, tú prestas atención, haces las preguntas justas, tienes claro lo que te están contando, y en caso de no tenerlo claro, preguntas. Esto funciona así.

Ni solo habla esa persona, ni solo hablas tú. Además, el tema de conversación, si tienes estas herramientas, podrás moderarlo mejor si ves que la conversación se está desviando hacia asuntos menos importantes. Recuerda que el tiempo de conocer a alguien (cuando sea en directo) no debe ser muy largo, mi consejo es que te ciñas a lo mismo que dura un Partido de fútbol: 90 minutos. Es un tiempo perfecto para conocer a una persona en una primera cita y quedar con ganas de más.

Ahora que has visto cómo has sido en tus otras citas, me gustaría saber: ¿saldrías contigo mismo?

¿Te conoces lo suficiente para enamorarte de ti antes de enamorar a los demás?

Sé tu mejor vendedor

Esto, que parece un reclamo de marketing, te puede valer para que entiendas que nadie sabrá comunicar lo mejor que tienes salvo tú mismo. Y no te digo que solo uses las palabras, sino que las puedas avalar con gestos, con lenguaje verbal y no verbal, con lo que la experiencia te ha dado tu vida y con tu propia seguridad.

Es importante que sepas que la verdad a la hora de ser tu mejor vendedor es clave. Si mientes sobre lo que eres, en algún momento tu cita podría enterarse (créeme que todo se sabe) de que no eres 100% honesto. Ir al valor de tu esencia te va a permitir poder brillar con luz propia.

La sinceridad a la hora de comunicarte es un pilar. Di lo que eres, ya sabemos que ni tú ni yo somos perfectos, y en estas imperfecciones también está nuestro ‘charm’ (encanto).

¿Qué es lo que tienes para compartir?

¿Qué te hace especial?

¿Por qué crees que tus amigos te aprecian?

¿Qué tipo de aportación estas dejando a nuestro planeta?

¿Qué puedes enseñar a los demás?

¡Buena suerte conociendo a esa persona que te puede abrir nuevos caminos!

