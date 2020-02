También, porque no saben gestionar la soledad, y principalmente porque su mundo se derrumba ante sus ojos. Cada uno de ellos me pregunta si puedo sugerirle herramientas de coaching para continuar con su vida.

Aquí he escrito unas básicas sobre cómo hacer para que esto sea más llevadero, para que se encuentren dentro de sí mismos esos puntos positivos después de una ruptura y para que, a la larga, su corazón esté sano y reparado después de un ‘Goodbye’ para siempre a su pareja.

1. Ten claro por qué se terminó

Por ejemplo, si la relación se terminó por una infidelidad, lo ideal es que puedas ver qué es lo que ganas al no estar viviendo una relación donde el engaño hizo su aparición. El engaño es la forma más clara de secar el amor en una relación y nadie quiere vivir con una pareja que se esconde detrás de mentiras e infidelidad. ¡Librarse de una pareja infiel es el mejor comienzo para sanar el corazón!

Librarse de un apego es liberar tu corazón de necesidades autoimpuestas.

2. Descubre TU potencial

Muchas personas desaprovechan sus talentos o sus aficiones porque están tan sumidos en la rutina y quehaceres de su relación de pareja que se les dificulta poner en marcha sus pasiones y dones. Al finalizar una relación es clave poder encontrar estos dones que tienes para compartir con los demás. Identificar lo que te gusta y te llena el corazón no es fácil en algunos casos.

Si no sabes lo que te hace feliz y te deja plena de satisfacción, te sugiero que hagas un ejercicio que recomiendo como ‘coach’ a mis clientes: coge papel y lápiz y apunta las cinco actividades que más te conectan contigo, anota siempre actividades que te hacen mejor persona, como: bailar, salir a tomar fotos, leer o estudiar, son ejemplos de actividades que pueden definir tus gustos. No te dejes llevar por acciones que te pueden traer malos ratos como: beber, salir de parranda por días o comer sin parar.

Cuando descubres un talento, al mismo tiempo sabes que se trata de un potencial que tienes para dar a los demás, y que puede vivir dentro de ti, ya sea porque naciste con él, o porque lo has ejercitado. Lo mejor de esto es que siempre estás listo para adquirir talentos nuevos.

3. Gestiona bien el tiempo

Tan importante como es el escribir y definir tus talentos, la gestión de tu tiempo será más eficiente y positiva si aprendes a manejarlo. El día tiene las mismas horas para todos, y la diferencia entre una mujer eficiente y una mujer que no lo es, está en su manejo del tiempo. Brian Tracy, asesor en liderazgo y autoestima canadiense, afirma que “cada minuto invertido en planificación ahorra 10 minutos de ejecución”.

Una buena gestión de tu reloj puede ahorrarte ese tiempo que dedicas a revivir el despecho o a que la soledad te facture malos ratos. Aquí tienes mis consejos para la administración de tu tiempo:

A. Planifica lo que harás con antelación

B. Elimina distracciones y cuando aparezcan ten listo algo que te interesa más. La lectura, meditación, una llamada pendiente a alguien que te hace sentir bien, harán de tu tiempo libre algo más productivo.

C. Establece prioridades en tus tareas

D. Pon horarios para ver el correo electrónico o contestar mensajes de WhatsApp. ¡Destina un tiempo limitado a ver redes sociales y no lo superes!Si no sabes hacer esto, te recomiendo mi curso de gestión del tiempo.

E. Haz las tareas más difíciles primero, tanto en el trabajo como en la casa. Concéntrate en la tarea importante y no la interrumpas hasta que la cierres.

F. Recupera tu relación con tu cuerpo y regálale tiempo de forma diaria(subir escaleras, pasear, ir a correr o apuntarte a unas clases de baile o de kickboxing pueden suponer un gran catalizador del estrés y los resultados los llevarás de dentro hacia fuera)

4. Pon tu red de amigos a tu favor

Las redes sociales reales son las que a diario hacen tu vida más placentera y divertida. Estas redes se construyen por lazos que has construido a lo largo de tu vida o que has heredado por tu familia.

La red social de una persona no es su Instagram: es su familia y sus amistades. Todas las personas que están unidas a ti por afecto y con los que compartes tu corazón, son cruciales para que estés bien acompañada en estos momentos. Si hace muchos años que no hablas con una amiga que guarda un lugar especial en tu corazón, ¡Este es el momento de recuperar su teléfono!

Trabaja tus tres C:

Este es mi último consejo y, sin duda, el de mayor importancia.

Las tres C de las que hablo siempre en mi vida como ‘Doctora corazón’ son las siguientes: Cuerpo, cabeza y corazón.

Saca las tres a brillar y nútrelas con todo lo mejor que llevas dentro. Una cabeza bien aprovechada te permitirá hacer las tareas de una forma eficiente, te dejará que amplíes conocimientos y te dará la oportunidad de ser más culta. Un cuerpo activado a diario te permitirá sentirte a gusto con él, liberar serotonina (la hormona que produce calma después de la actividad física), dopamina (la hormona del placer) y endorfinas (las llamadas neurotransmisores de la felicidad).

En tercer lugar está el corazón, la C que más trabajo me da y que me ha confirmado como la ‘ Doctora Corazón’ . Un corazón sano se mantiene así porque está tranquilo, satisfecho y porque cumple con una entrega de cariño de ti para ti misma y de ti para los otros. Alinear tus tres C es una tarea que te tomará tiempo y que hará que optimices tus recursos más positivos a favor de una vida plena, llena de nuevas aficiones, tiempo para tu familia, para tus amigos y, muy especialmente: tiempo para ti.

Espero que al poner en marcha estas instrucciones veas que estás en un momento divino para confiar de nuevo en ti y puedas avanzar.

