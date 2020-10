Si bien hay algunos comportamientos que nos puedan parecer extraños en nuestra pareja, hay algunos que pueden ser mucho más alarmantes que otros. Lo que me parece interesante es que se atienda a las señales con raciocinio, poniendo atención, pero sin entrar en paranoias que tampoco nos van a resolver nuestra situación.

Veamos qué comportamientos pueden ser dignos de nuestra atención a la hora de valorar la fidelidad de nuestra pareja y qué preguntas pueden ser de utilidad en cada caso. Milagros como polígrafos no existen para las relaciones, pero si ponemos a funcionar nuestra intuición, nuestro corazón y nuestra capacidad de observación podremos saber si estamos ante una posible infidelidad o no. La idea es valorar cada caso y ser conscientes de que hay unos mecanismos que suelen verse detrás de la infidelidad. Pero esto no convierte a todo el mundo en un infiel ni nos puede conducir a generalizar. Esto puede servirnos a la hora de saber si algo se nos está escapando y nos ha estado pasando, así que es orientativo pero no representa una sentencia.

La respuesta final la tendrás tú y nadie más que tú.

Custodia su teléfono de una forma casi enfermiza

Escribe y no te deja ver la pantalla, envía mensajes a horas raras y se despierta y salta de la cama para ver su WhatsApp. Este tipo de acciones pueden tener que ver con que nuestra pareja oculta algo. A veces le suena el teléfono y corre directamente al patio o terraza para atender esa llamada, algo que jamás había hecho en tu presencia.

No es legal coger su teléfono y ver lo que ha escrito o a quién le envía mensajes. No recomiendo que lo hagas, pero sí es importante que veas los horarios y las reacciones de tu pareja con el teléfono y le preguntes claramente: ¿Con quién hablas a estas horas? Para ver si puede responderte algo coherente.

Hay momentos en los que desaparece

Tiene días en los que se lo traga la tierra y en los que no se extiende en explicaciones. Son días que muestra un comportamiento misterioso, sale de la casa y con excusas llega cambiado, distinto y lleno de carreta. Que se le dañó el carro, que el vecino necesitaba ayuda, que su mamá le pidió una caja de mango, que le hacía falta revisar los frenos de la bicicleta. Si bien algunas veces esto puede ser cierto, cuando se acumulan días misteriosos te darás cuenta porque su actitud hacia ti es distinta y se pone a la defensiva si le preguntas ¿Dónde has estado?

Algo raro pasa con su ropa

Un buen día no encuentra su camisa azul, otro día tiene que mandar a lavar la blanca y los pantalones de ayer los llevó a la lavadora ahí mismo apenas entró a la casa. Sus chaquetas huelen distinto, a colonia o a jabón que no hay en tu casa y ahora se ha vuelto súper pulcro con las manchas. Evidentemente aquí puede estar pasando algo que no quiere que veas.

En otro orden de cosas ahora su ropero es distinto, compra prendas que no le has visto puestas, lencería, camisas ajustadas, zapatos altos o de tacón y conjuntos que jamás se ha puesto en tu presencia. Pregúntale ¿Qué estás haciendo?

Su imagen le preocupa más

Tanto si está haciendo pesas, como si se ha comprado un equipo de electroestimulación, o quizá empieza a invertir una millonada en arreglitos varios de su imagen y no te ha contado nada. Aparece con cejas nuevas, pelo nuevo, músculos tonificados, bronceado de cabina, dientes blanqueados con Groupon y trasero respingón por masajes. Su aspecto físico mejora día tras día, pero no te ha contado nada. Tú eres testigo de su transformación pero está claro que no está cambiando pensando en ti, porque no te hace partícipe, ni te muestra los resultados, ni tampoco lo que le está costando el hacerse estas mejoras evidentes. ¿Qué deseas con esto? Es la pregunta que puedes hacer para ver si se sincera y te confiesa el por qué de tantos retoques en un periodo corto de tiempo.

Sólo tú podrás saber si detrás de estos cambios hay o no razón para desconfiar en tu pareja. Al hacer estas preguntas muy posiblemente obtendrás respuestas que antes no tenías. Quizá la duda quede despejada y no haya nada que temer. O quizá descubras que sí estás frente a una persona que te está engañando. Sé racional, más que pasional y decide lo que quieres hacer con la respuesta que obtengas. Si me necesitas, pide una consulta.

