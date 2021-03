Mucho ojito. Si tú estás estrenándote en las apps para conocer a alguien nuevo, tienes que tener claro que hay muchas personas que van directamente al contacto físico bajo la excusa de que sólo quieren conocer gente.

Esta categoría premia el contacto rápido y sin compromiso. Así que, si estamos buscando amor y encontrar a un chico para ver series los viernes con una copa de vino, esta probablemente no sea la categoría que nos va a ayudar en nuestra búsqueda.

Si tú quieres compromiso, en esta categoría es difícil que lo puedas encontrar.

Aquí están todas las abejas polinizadoras del mundo (más esos expatriados, que tienen un enorme tirón). Aquí vale seducir desde el minuto cero con todas las herramientas, aquí se dan los mayores triunfos rápidos y los peores chascos de la historia del amor. Cupido con esta categoría no duerme ni descansa. Entra a más de cien mil chats por minuto, hace lo que puede, se da cuenta de todo y no deja de trabajar. Aunque a veces se puede quedar escandalizado de todo lo que se dice en su nombre.

Aquí se dicen medias verdades, se aceptan las mentiras y es habitual encontrarnos con muchas fantasmadas, pues lo que está en juego es solamente un encuentro casual. En esta categoría es habitual que el chico no se llame Rubén, ni tenga 35 años, o que esa mujer hermosísima esté photoshopeada y cargada de efectos que luego no se verán en el cruel directo. Aquí es habitual leer que todos hablan inglés, han vivido en el extranjero, son valientes, guapos, y están musculados, aunque esa foto sea de antes de su divorcio o de cuando tenían más pelo y autoestima.

También hay gente que está muy bien, que dice la verdad y que está aquí porque es lo que le hace feliz, pero como no hay un polígrafo en estas aplicaciones, más nos vale ir con cuidado y creernos apenas el 10% de lo que nos dicen.

Cuando alguien está en esta categoría hay que tener cuidado. Incluso si nosotros estamos en esta categoría tenemos que tener claro lo que estamos queriendo decir. Pon tu intuición a trabajar y no creas todo lo que oyes, ni te tragues entero todo lo que lees. Deja siempre un espacio para que no te decepciones en caso de que esta persona te esté mientiendo. No todas las relaciones van a terminar en decepción, por supuesto; pero tampoco todas terminarán en un grandioso éxito.

De ti depende que puedas elegir bien, con cabeza, cuerpo y corazón.

