La falla más evidente es la inclusión de jugadores que no fueron inscritos por sus selecciones. En esta ocasión no ocurrió con uno o dos, sino con 92 (véalos todos al final de este artículo), esto equivale al 16 % de las láminas.

Hay, además 18 jugadores con errores en el nombre, si se verifica con el listado oficial de Fifa, sin contar con aquellos con variaciones de acentuación.

Es entendible que Panini no espere al inicio del Mundial para acertar con los jugadores por los tiempos de producción y distribución a nivel mundial, lo que no se entiende es que hagan el lanzamiento 84 días antes del torneo. Una lección no aprendida.

Además de los errores, en las últimas ediciones también se han incrementado los precios y la cantidad de las láminas, y la incómoda publicidad local, que no estimula la adquisición del producto. A este paso, en 2022 habrá unas 320 láminas más que este año.

Y un último detalle, no menor, desde 2014 eliminaron el mapa de la sede de la contraportada, una tradición que vivió desde 1974, y que murió sin explicación.

Estos son los jugadores incluidos en el álbum del Mundial 2018 que no estarán en el torneo (no se incluyen los casos de jugadores lesionados después de la publicación de las nóminas oficiales).

Jugador Lámina Selección Viktor Vasin 36 Rusia Dimitri Kombarov 40 Rusia Denis Glushakov 42 Rusia Dmitry Poloz 49 Rusia Alexandr Kokorin 51 Rusia Abdullah Al-Zori 56 Arabia Saudita Omar Hawsawi 58 Arabia Saudita Yasser Al-Shahrani 59 Arabia Saudita Taisir Al-Jasim 62 Arabia Saudita Abdulmalek Al-Khaibri 64 Arabia Saudita Salman Al-Moasher 65 Arabia Saudita Nawa Al-Abed 68 Arabia Saudita Nasser Al-Shamrani 70 Arabia Saudita Ramy Rabia 78 Egipto Mahmoud Kahraba 84 Egipto Ahmed Hassan 89 Egipto Amr Gamal 91 Egipto Eliseu 118 Portugal Danilo Pereira 123 Portugal André Gomes 125 Portugal Nani 131 Portugal Álvaro Morata 149 España Vitolo 150 España Munir Mohamedi 154 Marruecos Fouad Chafik 158 Marruecos Rachid Alioui 169 Marruecos Vouria Ghafouri 176 Irán Jalal Hosseini 177 Irán Lucas Digne 196 Francia Layvin Kurzawa 199 Francia Laurent Koscielny 200 Francia Adrien Rabiot 204 Francia Alexandre Lacazette 208 Francia Anthony Martial 211 Francia Mitchell Langerak 215 Australia Bailey Wright 217 Australia Ryan McGowan 220 Australia James Troisi 223 Australia Andreas Bjelland 258 Dinamarca Peter Ankersen 261 Dinamarca Riza Durmisi 262 Dinamarca Nicklas Bendtner 268 Dinamarca Sergio Romero 274 Argentina Ramiro Funes Mori 28 Argentina Enzo Pérez 282 Argentina Mauro Icardi 287 Argentina Vidar Örn Kjartansson 310 Islandia Marko Rog 324 Croacia Mario Pašalić 325 Croacia Ola Aina 340 Nigeria Mijel Agu 345 Nigeria Moses Simon 348 Nigeria Dani Alves 355 Brasil Giuliano 366 Brasil Adir Mehmedi 390 Suiza Eren Derdiyok 391 Suiza Michael Umaña 401 Costa Rica Matija Nastasić 418 Serbia Nikola Maksimović 420 Serbia Jagoš Vuković 412 Serbia Nemanja Gudelj 427 Serbia Mijat Gaćinović 428 Serbia Emre Can 442 Alemania Leroy Sané 446 Alemania Mario Götze 449 Alemania Kim Jinsu 496 Corea del Sur Kwak Taehwi 497 Corea del Sur Hong Jeongho 498 Corea del Sur Kwon Changhoon 501 Corea del Sur Nam Taejee 503 Corea del Sur Han Kookyoung 504 Corea del Sur Lee Chungyong 505 Corea del Sur Ji Dongwon 509 Corea del Sur Radja Nainggolan 521 Bélgica Aymen Abdennour 557 Túnez Youssef Msakni 566 Túnez Taha Yassine Khenissi 568 Túnez Yoann Touzghar 569 Túnez Ahmed Akaïchi 571 Túnez Joe Hart 574 Inglaterra Ryan Bertrand 579 Inglaterra Alex Oxlade-Chamberlain 583 Inglaterra Adam Lallana 586 Inglaterra Giovanni Moreno 644 Colombia Teófilo Gutiérrez 647 Colombia Edwin Cardona 649 Colombia Yimmi Chará 650 Colombia Duván Zapata 651 Colombia Shusaku Nishikawa 655 Japón Masato Morishige 656 Japón Hiroshi Kiyotake 665 Japón Yuka Kubo 670 Japón

