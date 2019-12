Ella me dijo que la niña que se sacaba el ojo. “Intenté hacerlo pero no pude mamá”, me contó, llevándose sus manitas a su ojo. “Lo mira y se lo vuelve a poner”.

Sorprendida, aterrada y asustada le dije: “Cuando quieras hacer esas cosas déjame saber para explicarte los peligros; además, porque no todo lo que ves en Internet es cierto”.

Con esto, no solo entendí el cuidado y la responsabilidad que tenemos los padres para brindarles a nuestros hijos un uso adecuado y seguro de las diferentes plataformas de Internet, sino del grado de importancia que esta generación le da a los llamados ‘INFLUENCERS’.

Y es que hoy, en un mundo donde la tecnología, el consumismo y el qué dirán gana más estrellas en la lista de prioridades de los niños, la tarea para un padre es cada vez más difícil, porque esta, precisamente, es una generación que crece a punta del OTRO: del comentario del otro, del juguete del otro, de la música del otro, de la ropa del otro y hasta del pensamiento del otro.

Ese otro, ese que hoy intentan llamarlo amigo, personaje invencible, único guía espiritual o hasta ejemplo de patria: el ‘influencer’. Y claro, de estos personajes virtuales que multiplican sus mensajes, que se hacen famosos por sus videos, por su forma de vestir, de comer y hasta de actuar, los hay buenos, con criterio y con responsabilidad. A esos, los halago y felicito por servir de referencia.

Pero desapruebo con firmeza a los llamados ‘influencers’ que hacen maldades, que invitan a retar, a irrespetar, a lastimar, a dañar y romper el alma y el corazón de las personas, llamando al odio, a la ira y al rencor y a la venganza.

Por eso, hoy no solo debemos educar a nuestros hijos fuertes de cuerpo para levantarlos de las posibles enfermedades. También deben ser fuertes de inteligencia emocional, alma y de criterio. Que aprendan a tolerar las frustraciones, que sepan decir no con argumentos claros, que para actuar tengan claros sus principios y que sepan defenderse de ese OTRO que intenta atraparlos para dejar vendados sus ojos, encadenadas sus manos, cocidas su boca y hasta fracturada su moral.

Por ello, nosotros los padres, debemos luchar por convertirnos en los ‘influencers’ de nuestros hijos. Estoy segura de que nunca buscamos ser los héroes o las heroínas de este “paseo”, pero sí deseamos que ellos se sientan orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos.

Será una misión complicada, pero no imposible. Partimos de que todo niño desea, en un principio, maquillarse como mamá o conducir velozmente el carro como papá. Gran punto a favor.

Con el paso de los años intentan ser o actuar como sus amigos del colegio. Aman los colores de Ema, así, el de ellos sea de mejor calidad. O prefieren el balón de Federico, así el de ellos esté autografiado por los integrantes de su equipo favorito.

Y después, aunque ya no ocurre, la mayoría soñaban con ser profesor, policía, bomberos, doctor y hasta veterinario. Pero según cifras europeas de estudio publicado en el año 2017, hoy en día los niños sueñan ser ‘influencers’.

Por ello, debemos trabajar en función de ser sus ‘influencers’. Tendremos que enseñarles que, en primera medida, nosotros los padres los tenemos a ellos como nuestros seguidores preferidos. Les respondemos con inmediatez y no necesitan de permiso para enviarnos mensajes directos.

Nuestras historias, videos y fotografías están siempre disponibles y hasta en realidad aumentada. Buscamos siempre tener para ellos los mejores productos, mensajes y suplir sus necesidades meticulosamente con capacitados como sicólogos, nutricionistas y deportólogos.

Logramos condensar audiencias específicas aptas para cada edad, gusto o preferencia. Y, para mejorar la atención, siempre estamos en búsqueda de mejorar nuestra comunicación.

No compramos seguidores ni nos inventamos comentarios. Promocionamos solamente productos que sean sanos, educativos y en pro de una mejor formación. Y lo mejor, nuestra táctica y estrategia está basada en el amor. Un ‘influencer’ de gama alta, original y con acceso VIP.

¿Qué más podemos pedir? Como padres, lo tenemos todo. Debemos es hacerles ver a nuestros hijos que al otro lado de la pantalla hay un ser humano que primero debe conocerse para halagarse o aclamarse y que al elegir a uno, elijan no solo al que dé ejemplo, sino al esperanzador.

Que vengan los abrazos, los besos fugaces, las risas por sencilleces y esas miradas que lo dicen todo, el mejor método para mercadear nuestro perfil de padres ‘influencers’.

