Es el caso del editorial del periódico El Tiempo el pasado 10 de junio titulado “Motivos de un respaldo”, en donde se manifestó claramente el apoyo a la candidatura de Iván Duque del Centro Democrático, además dicho editorial puntualizó sobre Gustavo Petro, lo siguiente: “sus posturas chocan y en algunos casos entran en contradicción con la democracia liberal”, por lo que indefectiblemente Iván Duque representa la defensa incuestionable de la democracia liberal, entonces el candidato del Centro Democrático es necesario para proteger las libertades individuales y buscar la armonía nacional.

En la plaza del Voto Nacional en Bogotá, el viernes 8 de junio el candidato Gustavo Petro, firmó en mármol 7 compromisos para recibir el respaldo de Antanas Mockus y Claudia López de la Alianza Verde en sus aspiraciones presidenciales, lo curioso del caso es que Petro en otras ocasiones ha prometido varias cosas que no ha cumplido, tal es el caso ocurrido en el 2014 cuando siendo alcalde de Bogotá, dijo, que prefería irse de la alcaldía si una sentencia de la Corte Constitucional lo obligaba a abrir la plaza de toros la Santamaría que había cerrado en julio de 2012, la sentencia salió a favor de los toreros que estaban en una huelga que duró 100 días por la apertura del coso, pero Petro nunca renunció; haciendo la salvedad de que en este comentario nos apartamos de las posturas taurinas y antitaurinas que pueden tener las personas, pues lo que queremos significar es el autoritarismo y el incumplimiento de la palabra por parte del exalcalde, así que no hay que creer mucho en la firma de mármol.

Uno de los argumentos que ha esgrimido la campaña del Doctor Petro y muchos sectores de la llamada izquierda para hacer proselitismo, es el afirmar que Colombia es el tercer país más desigual del mundo, aunque en otras ocasiones se ha dicho que es el octavo o el once, pero en gracia de discusión, primero habría que preguntar ¿por qué Colombia es una nación tan desigual? Y la respuesta es obvia, necesariamente la causa es el conflicto político-militar de más de 50 años propiciado por organizaciones marxistas leninistas quienes orientaron a las guerrillas para tomarse el poder, lo cual dejó cerca de 220 mil muertes y una inmensa cantidad de víctimas con 7 millones de desplazados, teniendo unos costos cercanos a los 200 mil millones de dólares, que si se hubieran invertido en el desarrollo social y humano, Colombia seria el país con menos pobreza de Latinoamérica, quedando bien especificado quiénes son los responsables de la desigualdad en Colombia.

Con un gobierno totalitario comunista, los pobres serán los que más van a sufrir, pues los utilizarían como manada para satisfacer las veleidades, caprichos y apetitos del régimen, recordando que para las elites marxistas el pueblo es una simple herramienta para mantener el poder por toda la eternidad, porque no hay que olvidar que Hugo Chávez camarada de Gustavo Petro, llegó afirmas sin ninguna vergüenza, que no importaba que el pueblo de Venezuela no tuviera que comer o andará desnudo, porque lo más importante era defender la revolución, y esa será la formula que tienen para Colombia con una presidencia de Petro.

Queda evidenciado que los pobres son los que sufren con toda rigurosidad la férula de un gobierno marxista o castrochavista, pues es bien conocido que los grandes magnates trasladan sus capitales a otros países en donde puedan tener tranquilidad para sus inversiones, llevando el peso del despotismo comunista los humildes de Colombia.

Así que el buen juicio debe acompañar a los electores colombianos este 17 de junio votando por Iván Duque masivamente, ya que su juventud representa el relevo generacional que necesita Colombia para la modernidad, que es parte fundamental del progreso social en un autentico cambio, enfocado principalmente en la axiología piedra angular de los derechos humanos, por estas y muchas otras razones Iván Duque es necesario para la defensa de la democracia liberal; recordando que hace pocos días escribimos una columna que titulamos: “preservar la democracia liberal”.

