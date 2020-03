Piden más a la entrada de un edificio (un documento con foto). Para ser papá no piden ni fotocopia de la cédula. En cambio, para obtener la licencia de conducción es requisito leer y escribir. O sea, un analfabeta no puede manejar, pero sí tiene absoluta vía libre para tener hijos. “Señor, entienda. Un conductor debe leer señales de tránsito. Un papá, en cambio, no necesita leer, porque no es que el bebé le vaya a escribir por WhatsApp… O sea, el bebé también es analfabeta. No sea bruto… O bueno… Sea bruto. Se puede ser bruto para tener hijos, pero no para manejar”.

Obtener una licencia de conducción también exige aprobar un examen teórico y práctico. Como mínimo, el Estado debería hacer un sencillo test sobre paternidad. Solo quienes lo aprueben obtendrían un “permiso que autoriza el sexo sin anticonceptivos con posibilidades de reproducción”.

A los demás —a los que se rajen— les quedaría “terminantemente prohibido emprender maniobras sexuales sin la debida protección”, para así evitar que se conviertan en padres aquellas personas que carezcan de ciertos conocimientos básicos.

Preguntas que propongo para el test:

1. ¿Cuál es su método preferido de planificación familiar?

a. Todos. Me hice la vasectomía, pero por si acaso uso condón, desayuno con espermicidas y me mandé a poner un dispositivo intrauterino (en el estómago). No solo me tomo la pastilla del día después, sino también la de traspasado mañana.

b. Ninguno. Que sea lo que Dios quiera. A punta de fe me he convertido en una persona exitosa, gracias a los valores que me inculcó mi mamita, con quien aún vivo. Tampoco es que tenga mucho sexo porque duermo en cama sencilla y todavía veo Los Caballeros del Zodiaco.

c. El que escoja cada mujer. Incluso, estoy de acuerdo con su derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero únicamente durante los primeros 18 años de vida del niño.

2. ¿Qué es lo que más necesita un niño para su normal desarrollo?

a. Pues si ya metí las patas, amor incondicional.

b. Temor de Dios y rejo ventiado.

c. La mamá, Coca-Cola, chitos y un “smartphone”.

3. Durante los primeros seis meses de nacido, ¿por qué llora un bebé?

a. Como la canción de los pollitos: cuando tienen hambre, cuando tienen frío.

b. Porque Dios lo quiere así. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios.

c. Los bebés lloran por las injusticias sociales, el cambio climático y por el incomprensible cobro mensual de $29.900 para ver Win Sports +.

4. ¿Cuál sería su política de vacunación?

a. Lo que diga el Ministerio de Salud, a menos que el ministro sea Pacho Santos.

b. La mejor vacuna es la fe en Cristo.

c. Si la idea es coger defensas, que ande en Transmilenio y no se lave las manos.

Si contestó “a” en la mayoría de preguntas, usted es precavido y tiene sentido común. Cumple con lo que se requiere para obtener un permiso de paternidad y actuar como un papá responsable.

Si respondió “b” a la mayoría de preguntas, usted cree que todo se resuelve diciendo: “Mi Dios proveerá”. Usted no cumple con los requisitos exigidos para ser padre, porque va a dejar la crianza de sus hijos en manos de Dios, y está demostrado que Dios dejó morir en la cruz a su hijo Jesús.

Si eligió “c” en la mayoría de preguntas, usted no tiene ni idea de niños, ni interés en hacerse cargo de alguno. Tiene más ganas de que lo contagien de coronavirus. Permiso de paternidad reprobado.

Tampoco deberían ser papás los machistas y homofóbicos. Sugiero solo una pregunta para impedirles la paternidad a este tipo de personas:

1. Si su hijo le dice: “Papá, soy homosexual”, cuál de las siguientes frases elegiría para responder:

a. “Pipí, siy, himisixual…”… Mentiras, hijo. Te amo. Eso no cambia nada.

b. Pues hijo… Dios, en su infinita misericordia, se encargará de castigarte y llevarte al infierno con el resto de maricones… Aunque, pensándolo bien, eso no sería un castigo… Sería como cualquier fin de semana en Teatrón… ¿Ves que Dios sí tiene infinita misericordia?

c. No tengo nada en contra de los homosexuales, pero para evitar malentendidos, ya no me digas más “papi”. Alguien va a pensar que somos novios.

Alguien dirá que no es lo mismo comparar una licencia de conducción con un permiso de paternidad. Que un carro mal manejado sí puede matar a un grupo de personas. Pues me permito informarles que bastó un solo niño mal orientado para matar a millones durante la Segunda Guerra Mundial (cómo sospechar del tierno “baby Hitler”). Lo que nos habríamos ahorrado si les hubieran impedido tener hijos a los padres de “Timochenko”, Uribe, Darth Vader y Freezer.

Encuentre esta columna de @agomoso cada 15 días.

La próxima, el miércoles 25 de marzo: “Confesiones que dan vergüenza: les tengo miedo a los perros callejeros”.

Sígueme en Facebook y en Instagram como @agomoso.

Si se perdió las columnas anteriores, aquí están:

Estoy mamado de lavar loza

Envidio a quienes les va mejor que a mí y hasta disfruto cuando les va mal

Quisiera saber pelear, para darles en la jeta a los matones

Duele tanta maldad e indiferencia, pero igual saco tiempo para ver series en Netflix

No se diga mentiras: aunque sea un año nuevo, usted va a seguir en las mismas

Me siento obligado a comprar regalos que no quiero dar

Me ofende que no me inviten a los matrimonios

Soy un interesado

Llevo dos años sabáticos y ya se me está acabando la plata

Qué rico jubilarme… a los 36 años

No soy mejor que nadie, pero me encanta sentirme mejor que los demás

Quiero informarme seriamente, pero los medios insisten en tentarme a leer pendejadas

Yo también fui un periodista que gorreaba desayuno a las fuentes

Segunda parte: testimonio de un comediante principiante que no hace reír al público

Primera parte: testimonio de un comediante principiante que no hace reír al público

¿Cómo sería una red social en la que compartiéramos nuestros estados reales y antisexis?

Endiosamos a nuestros padres y con los años nos damos cuenta de que son humanos

Me la paso compitiendo con mi esposa aunque ella no lo sabe

¿A cuento de qué tengo que salir de la zona de confort si tanto luché para llegar a ella?

Propuesta al mundo mundial: revaluemos los piropos

Las manos son como un par de hijas: a una se le exige y sale adelante, la otra…

Carta abierta de un aficionado al Play Station

Más que un niño interior, tengo un adolescente interior… y es un petardo

Nadie me contó que uno también termina con los amigos

Cuando chiquito quería ser gomelo. Lo logré

Lleno de expectativas a los 18 años; lleno de incertidumbres a los 35

Yo pensé que después de los 33 años todos madurábamos

Cuando uno es de centroizquierda… y el suegro es uribista (y viceversa)

No solo nos gusta aparentar, nos fluye sin siquiera darnos cuenta

Ver la vida a través de LinkedIn, tan frustrante como verla a través de Instagram

La Navidad es un tranquilo paseo de diciembre… para quien no tiene bebés

Mi papá es un hipócrita

Ser ateo es más difícil en las vacas flacas

Cambiar de peluquero en la misma peluquería… mala idea

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.