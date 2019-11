Con estos consejos estaríamos en el camino para poder lograrlo:

¿Vives para trabajar o trabajas para vivir?

Si respondes que vives para trabajar descubrirás que tu vida se ha convertido en una permanente jornada laboral. Esto al final hará más difícil tu relación con tu felicidad. Lo ideal es que el trabajo te permita disfrutar de ti, de tu familia, de tu tiempo libre, de tus pasiones y de tu tiempo.

Pasa tiempo con tus amigos

Para las mujeres, pasar tiempo con sus amigas se considera tiempo bien empleado porque actualizan cuaderno, se cuentan sus últimas noticias, hablan en conjunto y refuerzan sus lazos de forma directa. Esto repercute en su felicidad y aumenta su autoestima.

Para los hombres, pasar tiempo con sus amigos es una manera directa de practicar hobbies y liberar estrés. Este tiempo es clave para desconectar de los problemas y para estrechar lazos de forma presencial.

Invierte tiempo de calidad en tu familia

Si tienes hijos mira de qué forma puedes empezar a disfrutar con ellos más allá de estar encima de sus calificaciones o de su rutina. Dedícale tiempo a algo que ambos valoren: puede ser cocinar juntos, ir al cine, dar un paseo por el campo o ir a montar en bicicleta. Aparte de mejorar la calidad de su relación les va a permitir unirse y escucharse en otras situaciones lejos de la rutina.

Practica algún deporte

Si te gusta ir al gimnasio, sabrás de sobra que tu compromiso es la base de los resultados, que no son sólo físicos sino emocionales, y por lo tanto te harán sentir mucho más feliz.

Si no eres de gimnasios, a lo mejor es tiempo de probar la natación en tu tiempo libre, el patinaje, o lo que es más sencillo todavía: salir a correr por el barrio, un deporte de mínimo coste que te ayudará a liberar endorfinas que te harán sentir bien de forma rápida y visible, aparte de ayudarte a dormir mejor.

Medita

La meditación no requiere de ninguna inversión. Es algo que puedes poner en práctica solo, desde tu casa o incluso si vas manejando, o si vas sentado en un bus puedes ponerla en marcha a través de tu respiración consciente. Los beneficios de meditar han sido comprobados por diferentes estudios y se ha encontrado que la práctica de la meditación puede ayudarte a tu autocontrol y a estimular tu sistema inmunológico, entre otros. ¡Si no lo has probado, te recomiendo que empieces hoy mismo!

Si necesitas una consulta privada conmigo puedes escribirme a este WhatsApp. Todas mis consultas son online, desde la comodidad de tu teléfono.

Sígueme en Facebook: María Pasión la Doctora Corazón o en Instagram @mariapasiondra.corazon

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.