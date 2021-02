green

En ese momento, el coronavirus ni siquiera había llegado a Colombia y la enfermedad recién había sido bautizada COVID-19 el 11 de febrero. El brote tampoco se había declarado pandemia, cosa que sucedió hasta el 11 de marzo.

Lo peor estaba por venir, pero el científico ya hablaba incluso de “pánico innecesario” y de paso criticaba que en China “comen serpientes, comen patos, comen de todo lo que haya”. También decía que el pico de contagio ya estaba comenzando a bajar.

Un mes después de haber hecho esas declaraciones, Patarroyo seguía minimizando la pandemia y criticando medidas restrictivas: “No me van a aislar a Bogotá”, decía, en momentos en que ya se avizoraba la posibilidad de entrar en los primeros aislamientos estrictos en Colombia y en el resto del mundo.

Sin embargo, uno de los segmentos de la entrevista con Semana, que en ese momento no tuvo mayor repercusión, pero ahora es el que se ha venido viralizando en redes y compartiendo en cadenas de WhatsApp, es en el que señala que una eventual vacuna “produce anticuerpos que duran 26 días y el que más largo la ha llevado la ha llevado a 40 días”.

Patarroyo decía que las defensas no durarían “más de 60 días” y hasta señalaba que una vacuna “no sería efectiva para toda la humanidad” y que, por ejemplo, una vacuna descubierta en China no les servirá a los colombianos. Según él, terminaría habiendo “una para los negros, otra para los blancos, otra para los mestizos, otra para los árabes”, etc.

Todas estas declaraciones se produjeron en momentos en los que ni siquiera se hablaba de posibles vacunas y los estudios a nivel mundial hasta ahora estaban por comenzar. Actualmente, las investigaciones muestran que la inmunidad contra el COVID-19 entre pacientes curados y vacunados ronda los ocho meses gracias a la memoria celular que permite reactivar la protección en caso de una nueva exposición al virus.

Rechazo a declaraciones de Patarroyo sobre vacunas para el coronavirus

Un año después, con más de 100 millones de casos en el mundo y más de 2 millones de muertos, las palabras de Patarroyo parecen de un tiempo demasiado lejano. Aún así, Semana aprovechó que volvieron a viralizarse y las rescató sin contexto alguno.

Incluso entendiendo que las palabras del científico tolimense corresponden a un momento completamente distinto, en ese entonces ya recibían enérgicas críticas de otros sabios y especialistas. Por ejemplo, periodistas científicos las rechazaron hablando de dudas sobre su honestidad científica.

Según ellos, Patarroyo no es un experto que pueda emitir un concepto profundo sobre el virus, pues este es un tema que no corresponde con su trayectoria. El científico ha trabajado con parásitos, no con virus, por lo que consultarle “es como llamar a apagar un incendio a un mecánico automotriz y no a un bombero”, sostenían.

También se mostraron sorprendidos por su rechazo a las medidas de aislamiento, teniendo en cuenta su probada efectividad para contener la velocidad de contagio en momentos en que se dispara.

Pero las críticas también estuvieron dirigidas a Salud Hernández y a la entrevista que hizo para Semana, señalando que el diálogo fue “desatinado” debido, en parte, a sus “desinformadas preguntas”.