El presunto dueño del pitbull pareciera que le da la orden al perro para ir hasta donde las personas que están charlando, en Sabaneta, Antioquia. El animal hace caso, se acerca por detrás de uno de los hombres y le muerde su brazo.

Cuando la víctima del ataque logró soltarse, se levantó del piso, pero el perro lo persiguió. El hombre le pegó varias patadas, pero aun así el pitbull intentaba agredirlo, hasta que, al parecer, su dueño lo llama y este se aleja.

Finalmente, se aprecia cómo desde un establecimiento le lanzan una silla al perro, que termina por irse.

El hombre atacado, identificado como Andrés Felipe Álvarez, dijo en Noticias Caracol que el dueño del pitbull le dio “muchas drogas al perro”, y que luego lo mandó a agredirlo.

“Me había sentado hablar ahí con el patrón, me quede ahí sentado, yo volteé la cabeza y el man cómo que le hizo chi, chi, chi, para que me ataque, entonces yo le puse la mano, porque me iba a tirar a la cara; ahí mismo le puse la mano. El man le da muchas drogas al perro, como la marihuana, entonces lo traba y el perro se pone muy agresivo y ataca a cualquier persona. Puede ser una niña o una mujer”, manifestó.

Otra persona, Jaime de Jesús Díaz, también declaró en el informativo que fue víctima del perro y que fue el dueño el que lo incitó a cometer la agresión.

“De repente, yo sentí que el pitbull me atacó y me agarró la bota. Yo acudí a llamar a la Policía pero no me atendieron el llamado. Luego, dijeron que ya mandaban [a algún agente] y nunca lo mandaron”, aseguró Díaz.

Por su parte, el subcomandante de la Policía del Valle de Aburrá, coronel Pablo Ruiz, dijo que la multa por los ataques de estos perros “oscila entre 400 mil pesos” cuando ataca a otra mascota, pero si agrede a una persona, la sanción es por 800 mil pesos, fuera de los pagos médicos.