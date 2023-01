A través de un video publicado en las redes sociales una familia dio a conocer el caso de Nala una perra de raza cocker spaniel, la cual habría fallecido durante una sesión de belleza en un establecimiento dedicado al cuidado canino en la localidad de Engativá en Bogotá.

Lo que parece ser un nuevo caso de maltrato animal se dio el pasado 24 de enero en el barrio Bosque Popular luego de que se hiciera viral un video en el que Nala, de un año y ochos meses, murió mientras la estaban bañando en la veterinaria ‘Oh La La Pets Spa’.

(Vea también: Perra murió luego de ser atropellada por carro en Antioquia; conductor siguió como si nada.)

Detalles sobre los hechos

Según Valentina Romero, dueña del animal, habría llevado en las horas de la mañana a Nala a la peluquería, dejándola al cuidado y seguridad del personal del lugar, cuando recibió una llamada hacia las 2 de la tarde en donde le contaban que la canina había muerto por cuestiones de estrés.

Ante la situación, Romero pidió ver las cámaras de seguridad del lugar para corroborar las versiones, allí pudo ver que a la perra la pasaron de una camilla a otra con una cuerda amarrada en el cuello, otra en el estómago y en el hocico un bozal.

Además se puede evidenciar en los videos que luego de los movimientos la perra se pone en dos patas y luego cae sobre la mesa, acto seguido, por su parte, las empleadas del lugar intentar hacer maniobras de reanimación sin tener éxito.

“Cuando la Policía llega dice que vaya y le haga exámenes a mi perra pero los de la peluquería me dijeron que no me iban a dar el dinero para los exámenes. Ellos incluso no tienen papeles para su funcionamiento y las autoridades nos dicen que no tienen sellos para ponerle” denunció Valentina a través del vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stephania Sánchez (@stephanias03)

¿Qué dicen las autoridades?

La familia pide ayuda para esclarecer los hechos mientras que la veterinaria aseguró en un comunicado que la mascota se había tornado agresiva por lo que el personal tuvo que amarrarla para su seguridad, finalmente tuvo episodios de alteración y que se había desmayado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ooh Lala Pet’s Spa (@oohlalapetsspa)

Por el momento el caso lo tiene la Fiscalía General de la Nación quien se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes y por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hubo acompañamiento para presentar la denuncia penal.

De acuerdo con sus cuidadoras, Nala fue trasladada a la Universidad Nacional de Colombia para determinar la causa de su muerte.