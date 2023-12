El momento se dio cuando se anunció el resultado de la votación para hundir el proyecto de regulación de la marihuana para uso adulto en el Senado, que terminó con 46 votos a favor y 40 en contra.

Los que brincaron y celebraron principalmente fueron los congresistas de partidos como el Conservador y el Centro Democrático:

Sin embargo, Noticias RCN mostró una imagen abierta del momento y en la esquina inferior izquierda del video se ve a ‘Jota Pe’ Hernández brincando y se le oye gritando de felicidad por el resultado:

#Noticia | Con 46 votos por el sí y 40 por el no, la plenaria del Senado de la República aprobó archivar el trámite del proyecto que buscaba legalizar el consumo de cannabis en adultos. Así reaccionaron los legisladores ⬇️ pic.twitter.com/jrFsXBBUCk

En redes mostraron que Hernández fue el único de los ‘verdes’ que votó a favor de tumbar el proyecto

Jota Pe, aunque sea "el más votado", no representa los ideales del partido.

Hoy muchos de sus electores no están siendo representados. Las banderas con las que llegó, fueron abandonadas.

El @PartidoVerdeCoL mantiene sus principios; un voto individual no cambia lo que somos. pic.twitter.com/zcN6qAow2l

— Camilo Gómez Cárdenas 🌻💚 (@soycamilogomez) December 13, 2023