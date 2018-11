Este es el caso de Elizabeth Marín, tía de Johan Andrés Marín, quien pide, citada por Blu Radio, que “por favor y por respeto a las víctimas se evite la salida de este delincuente de la cárcel en la que se encuentra”.

A este mensaje se une Carlos Alberto, otra de las víctimas, afirmando que se deben apoyar entre todos para que Garavito no pueda quedar libre sin haber pagado por los crímenes que cometió, agregó para un especial de El Tiempo.

Esto se da a conocer luego de que, el pasado 25 de octubre, la vicefiscal María Paulina Riveros le ordenara al fiscal delegado contra el crimen organizado, Álvaro Osorio, verificar si existen más procesos contra ‘La Bestia’, ya que está a 5 años de cumplir su sentencia y quedar en libertad.

Garavito fue capturado y condenado por la violación y asesinato de más de 200 niños, en 1999, a 40 años de prisión, siendo esta la máxima condena ya que no estaba aprobada la ley de infancia y adolescencia.

Además, Francisco Bernate, abogado penalista y académico, quien habló para Noticias RCN, aseguró que “en Colombia cuando un ciudadano es condenado a cárcel, solamente va a cumplir las tres quintas partes en prisión y el resto en libertad vigilada”.

Si bien la Fiscalía busca procesos contra este Garavito, es posible que muchos de ellos ya hayan prescrito por haber ocurrido hace más de 20 años. “Hace dos años no me quisieron recibir la denuncia porque el caso ya estaba cerrado, yo no entiendo cómo obra la justicia de este país”, agregó Carlos para El Tiempo.

Actualmente, ‘La Bestia’ se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, donde, según El Espectador, ha reducido su condena por buen comportamiento, trabajo y estudio y podría quedar libre en 2023.